СибГУ им. Решетнева планирует летом запустить космический спутник

Космический спутник, который разработали ученые Сибирского государственного университета им. академика М.Ф. Решетнева, планируют отправить на орбиту. Запуск должен состояться в начале лета 2023 года. «Университет Решетнева начал предстартовую подготовку своего второго космического спутника ReshUCube-2. Как ожидается, запуск на орбиту космического аппарата состоится уже в конце июня 2023 года с космодрома Восточный»,– сообщил заместитель заведующего научно-практической лабораторией "Малые космические аппараты" Дмитрий Зуев.

Сейчас сотрудниками университета и специалистами калужской научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической техники «Нилакт ДОСААФ»

ведутся работы по подготовке к полету.

В августе 2022 года с космодрома Байконур был запущен спутник «Кузбасс-300». Он был сделан школьниками, студентами и учеными Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Задача спутника – наблюдение за экологической обстановкой в регионе.

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Сергей Балин