Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СибГУ им. Решетнева планирует летом запустить космический спутник

Космический спутник, который разработали ученые Сибирского государственного университета им. академика М.Ф. Решетнева, планируют отправить на орбиту. Запуск должен состояться в начале лета 2023 года. «Университет Решетнева начал предстартовую подготовку своего второго космического спутника ReshUCube-2. Как ожидается, запуск на орбиту космического аппарата состоится уже в конце июня 2023 года с космодрома Восточный»,– сообщил заместитель заведующего научно-практической лабораторией "Малые космические аппараты" Дмитрий Зуев.

Сейчас сотрудниками университета и специалистами калужской научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической техники «Нилакт ДОСААФ»

ведутся работы по подготовке к полету.

В августе 2022 года с космодрома Байконур был запущен спутник «Кузбасс-300». Он был сделан школьниками, студентами и учеными Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Задача спутника – наблюдение за экологической обстановкой в регионе.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...