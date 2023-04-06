Жителя Татарстана госпитализировали после взрыва электронной сигареты

Житель Нижнекамска 1999 года рождения был доставлен в больницу после взрыва электронной сигареты у него в руках. Об этом говорится в сообщении нижнекамской районной многопрофильной больницы.

В итоге он получил ожог на ладони правой кисти. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. «У пациента ожоговая рана на ладонной поверхности правой кисти, состояние удовлетворительное. Мы выполнили ему некрэктомию, то есть удалили нежизнеспособные участки кожи. Сейчас наблюдаем, делаем перевязки», — рассказал хирург больницы Роберт Валеев.

"Ъ-Казань"