Hyundai Ioniq 6 выиграл конкурс World Car of the Year-2023

Организаторы конкурса на лучший автомобиль года World Car of the Year назвали обладателей звания лучшего автомобиля в мире 2023 года в разных номинациях.

Hyundai Ioniq 6

Фото: Hyundai Hyundai Ioniq 6

Фото: Hyundai

Жюри конкурса, в которое входят свыше ста журналистов из более чем 30 стран мира, выбрали из шорт-листа моделей победителей в различных номинациях. Итоги финального голосования подвели в апреле 2023 года на автосалоне в Нью-Йорке.

В главной номинации «Автомобиль года» (World Car of the Year) победил электрический лифтбек Hyundai Ioniq 6, которому жюри также отдало победу в номинациях «Электромобиль года» (World Electric Vehicle of the Year) и «Автомобиль с лучшим дизайном года» (World Car Design of the Year).

Титул «Городской автомобиль года» (World Urban Car) получил Citroen C3, «Премиальным автомобилем года» (World Luxury Car) стал Lucid Air, а «Спорткаром года» (World Performance Car) — Kia EV6 GT.

Напомним, в прошлом году премия World Car of the Year также досталась Hyundai — кроссовер Ioniq 5 победил в тех же номинациях, что и Hyundai Ioniq 6 в 2023 году.

Максим Вершинин

