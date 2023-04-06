С 1 мая пенсию в Свердловской области будет доставлять только «Почта России»

В Свердловской области с 1 мая 2023 года пенсионные выплаты будет доставлять только «Почта России», а не частные организации, сообщили в департаменте информационной политики региона. Перевод с иных курьерских служб будет осуществлен социальным фондом России (СФР) без заявлений.

«Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в «Почту России» с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно. Существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены», — заявила на заседании областного правительства управляющий отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.

В марте был принят федеральный закон об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии. Ранее в Свердловской области 15% пенсионеров пользовались услугами частных курьерских доставок, которых всего в регионе — 23, остальные выбирали услуги «Почты России».

Полина Хабарова

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