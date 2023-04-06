Апелляция оставила в силе приговор экс-главе отдела судебных приставов Магнитогорска

Челябинский областной суд оставил в силе приговор осужденному за получение взяток бывшему начальнику отдела судебных приставов Орджоникидзевского района Магнитогорска Нафису Фаттахову. Об этом сообщают в пресс-службе суда. Уголовное дело рассматривалось по апелляционной жалобе адвоката, который просил частично оправдать осужденного, смягчить квалификацию по некоторым преступлениям и назначить не связанное с лишением свободы наказание.

В декабре прошлого года бывшего руководителя Правобережного и Орджоникидзевского районных отделов УФССП Магнитогорска Нафиса Фаттахова признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом в 850 тыс. руб. Суд установил, что в силу своего положения он помогал директору коммерческой компании решать с судебными приставами-исполнителями вопросы по незаконному снятию арестов с должников. За такие действия директор организации получил от последних взятки на общую сумму 440 тыс. руб.

В результате незаконных договоренностей сняли аресты со счетов одного из должников и прекратили списание средств по его исполнительному производству. По этой причине организация не смогла взыскать с него долг в 1,1 млн руб.

Приговор вступил в законную силу.