Волгоградская область потратит на промышленные проекты полтриллиона рублей

Волгоградская область реализует приоритетные промышленные проекты на 500 млн руб. Итоги и ключевые направления дальнейшей работы рассмотрели на заседании Совета при Губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Встреча прошла на площадке Волжского абразивного завода. Глава региона Андрей Бочаров отметил, что по итогам 2022 года Волгоградская область сохранила звание одного из ведущих индустриальных центров России, показав уверенный рост по большинству основных показателей.

«Индекс промышленного производства в Волгоградской области составил [в 2022 году — „Ъ“] 103,8% (в РФ — 99,4%), ... в обрабатывающих отраслях — 106,6% (в РФ — 98,7%). Общая отгрузка промышленной продукции ... достигла 906,7 млрд руб., что на 120 млрд руб. или на 16% выше по сравнению с 2021 годом. Реализованы 22 инвестиционных проекта общим объёмом инвестиций более 56 млрд руб. 66 предприятий ... произвели 88 видов импортозамещающей продукции на общую сумму более 94,5 млрд руб. — с приростом в 34%. На 10% вырос объём несырьевого неэнергетического экспорта», — говорится в сообщении.

Промышленные предприятия Волгоградской области в прошлом году отчислили в виде налогов в бюджет почти 45 млрд руб., рост составил 8,9% (3,7 млрд руб.).

Среди ключевых целей для промышленного комплекса Волгоградской области на 2023 год, озвученных Андреем Бочаровым: реализация нацпроектов и приоритетных проектов развития региона; рост объёмов производства, в том числе импортозамещающей и экспортной продукции; развитие особых экономических зон и индустриальных парков; кооперация с крупнейшими российскими госкомпаниями и зарубежными партнерами; формирование экологичного подхода в работе промышленного комплекса.

«В промышленном секторе Волгоградской области заняты 190 тыс. человек или 17% от общего числа занятых. Промышленность обеспечивает в среднем порядка 30% Валового регионального продукта и занимает ключевую позицию в формировании налоговых доходов региона (41%)», — напомнили в администрации Волгоградской области.