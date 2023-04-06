Кадры определяют успех

Гости и резиденты КубА Клуба на прошедшем 6 апреля бизнес-завтраке

Фото: Алексей Пшеничный

6 апреля в рамках очередного бизнес-завтрака, который провел Клуб КубА и «Ъ-Кубань» в кофейне SET, речь шла о кадровой составляющей в бизнесе и о том, как правильно подобранный персонал и верная позиция бизнес-лидера обеспечивают успех предприятия. В качестве спикера перед участниками сообщества выступила эксперт по управлению персоналом, автор 32 тренингов и семинаров, обучившая более 2000 человек, в прошлом директор по персоналу АО «Мослифт», «Патрик и Мари», ОТИС Россия — Эмма Степанян.

Эксперт по управлению персоналом Эмма Степанян - гость бизнес-завтрака КубА Клуба и ИД «Коммерсантъ Кубань»

Фото: Алексей Пшеничный

Эмма Степанян, имея за плечами высшее филологическое образование, позиционирует себя гуманистом. Она всегда тянулась к педагогической стезе, и обучение персонала, по ее словам, является основополагающим мотивирующим фактором в работе коллектива. «Любой HR-специалист понимает, что главное в работе с персоналом — удовлетворить базовые потребности человека. Поэтому мотивация для меня это то, чтобы заработная плата работника была в рынке, поэтому мониторинг рынка зарплат — обязательная процедура в нашей деятельности. Второй, не менее важный фактор — нематериальная мотивация. Речь в первую очередь идет о вовлечении человека в процесс. Если работник имеет доступ к информации, если он вовлечен в процесс, если он знает, куда движется компания, он будет мотивирован гораздо больше, чем тот работник, который этого лишен»,— рассказала госпожа Степанян.

Спикер также отметила важный фактор наличия лидерской харизмы у руководителя предприятия. Харизма лидеру, по словам Эммы Степанян, необходима для того, чтобы можно было вести за собой коллектив, что особенно важно в кризисных ситуациях, когда важно не насаждать персоналу свою позицию, а аргументированно убедить их в верности выбранной стратегии. «Во время кризиса конфликты на предприятии усугубляются, соответственно, задача лидера — инициировать тренинги по конфликтологии»,— говорит спикер, отмечая негативный пример руководителей, которые отгораживаются от коллектива в своих кабинетах и скрывают от подчиненных важную информацию относительно ситуации на предприятии.

Также госпожа Степанян затронула проблему увольнения работников, расставаться с которыми приходится по одной простой причине: человек устроился в компанию позже остальных. В таких случаях, по словам эксперта по управлению персоналом, приходится принимать решение, несмотря на личные качества увольняемого работника, что бывает очень сложно в эмоциональном плане.

Основатели КубА Клуба Алексей Пшеничный (слева) и Александр Полиди с гостем бизнес-завтрака Эммой Степанян

Фото: Алексей Пшеничный

Участников КубА Клуба больше всего интересовали ответы на вопросы о том, какими должны быть способы материальной мотивации сотрудников (ДМС, тренинги, совместные походы в рестораны и пр.); как грамотно разбираться в персонале; как понять, когда увольнять того или иного сотрудника, и другие.

«Что касается материальной мотивации, то для начала нужно спросить у сотрудников, что действительно им надо, а не решать за них. Ошибка в персонале всегда лежит на руководителе. Прежде чем уволить человека, руководитель должен дать ответ на вопрос: все ли я сделал для того, чтобы он работал, или нет. Если человеку были созданы все условия, проведено обучение, проведены разговоры, но это не помогло для соответствия его уровня работы ожиданиям работодателя,— приходится расставаться с ним»,— резюмирует Эмма Степанян.

Читайте нас в Telegram