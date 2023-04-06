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В Севастополе уничтожат немецкую авиабомбу и другие боеприпасы времен войны

В Севастополе на полигоне в районе Кара-Кобы сотрудники МЧС уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны и немецкую авиабомбу SD-250. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Работы пройдут в период с 16:00 до 18:00. Авиационный снаряд обнаружили ранее у жилой застройки в районе улицы Ерошенко.

«Установлено, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку. Находка будет транспортирована на спецполигон для последующего уничтожения путем контролируемого подрыва»,— сообщила пресс-служба МЧС города.

Глава Севастополя предупредил жителей о громких звуках, связанных с уничтожением снарядов.

Анастасия Донскова

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