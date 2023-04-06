Суд отправил главу Катав-Ивановского района под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, обвиняемому в особо крупном мошенничестве Он будет находиться под домашним арестом до 4 июня, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе райсуда.

Главу Катав-Ивановского района задержали 4 апреля. 6 апреля следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области сообщило о предъявлении ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2019-2021 года Николай Шимнович, будучи адвокатом, похитил более 4 млн руб. у коммерческой организации, интересы которой представлял. Оперативным сопровождением дела занимаются сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.