Крымский оператор связи начнет работу в ДНР и ЛНР

Крымский оператор связи «Миранда-медиа» собирается выходить на рынки сотовой связи ДНР и ЛНР. Об этом сообщают «Ведомости».

В частности, компания уже опубликовала вакансии для специалистов в области связи в Луганске. Например, начальник участка технической эксплуатации будет получать от 60 тыс. руб. в месяц и заниматься организацией аварийно-восстановительных работ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году в Симферополе. Основной вид деятельности — деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет. Генеральным директором является Иван Зима. ПАО «Ростелеком» принадлежит 20% общества, 80% — за головной организацией ООО «СК Люкстранс». Выручка за 2021 год составляет 1,8 млн руб. Чистая прибыль — 239 тыс. руб.

Олег Исаев

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