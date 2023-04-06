В Ульяновской области вынесен приговор бывшему вице-губернатору

Бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов, который работал при прежнем главе региона Сергее Морозове, признан виновным в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Приговор вынес Ленинский районный суд Ульяновска в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил О. к 5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 3 года»,– говорится в сообщении.

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Следствие установило, что с августа 2019 по июль 2021 года 42-летний бывший чиновник получил от знакомого взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера на сумму свыше 2,7 млн руб. Деньги передавались

за помощь с победой подконтрольного взяткодателю ООО «Ин-Сервис» на торгах на ремонт помещений административного здания.

В дальнейшем в нем планировалось открять Ситуационный центр губернатора Ульяновской области. Также за незаконное вознаграждение обвиняемый должен помог фирме заключить госконтракты, «при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ», выяснили силовики.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «За дачу решили взяткой».

Георгий Портнов