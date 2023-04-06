Смерть сотрудницы «Башнефть-Новойл» признали связанной с производством

Верховный суд Башкирии счел законным предписание республиканской Гострудинспекции о признании смерти работницы «Башнефть-Новойл» (филиал АНК «Башнефть») связанной с производством. Суд апелляционной инстанции поддержал решение Орджоникидзевского районного суда Уфы, который 29 ноября 2022 года отказал в удовлетворении иска «Башнефти» к Гострудинспекции, сообщили в надзорном ведомстве.

По материалам дела, в январе 2021 года старший товарный оператор скончалась в помещении операторной установки. Комиссия по расследованию несчастного случая не признала его связанным с производством: сотруднице стало плохо вследствие ишемической болезни сердца, осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности.

Гострудинспекция оспорила эти выводы, так как за полтора месяца до происшествия женщина проходила медосмотр в ГКБ №18 Уфы. Заключение о прохождении медкомиссии ей не выдали, так как ей было указано на необходимость отдельно проконсультироваться с кардиологом. Несмотря на отсутствие документа, женщину допустили до работы, хотя по трудовому законодательству ее должны были отстранить, отметили в Гострудинспекции. Суды согласились с точкой зрения ведомства.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте