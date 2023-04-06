Экс-сотрудницу белгородского филиала «Газпромбанка» осудили за кражу денежного довольствия военнослужащих

Свердловский райсуд Белгорода признал бывшую сотрудницу местного филиала «Газпромбанка» Елену Веригину виновной в мошенническом хищении (ч. 4. ст. 159.3 УК России) денежного довольствия военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Ей назначили 300 тыс. руб. штрафа и лишили права заниматься банковской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев.

Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Белгородской области, преступление вскрыли сотрудники ведомства. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они установили, что Веригина использовала перевыпущенные банковские карты, снимая с дубликатов наличные денежные средства через банкоматы. Женщина присвоила таким образом 2 млн руб.

Приговор вступил в законную силу. Осужденная возместила потерпевшим большую часть ущерба.

Сергей Толмачев

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