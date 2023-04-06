Глава Удмуртии: миндортранс региона получил замечание за организацию работу с ямочным ремонтом

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии получило замечание за организацию работы с ямочным ремонтом, рассказал глава региона Александр Бречалов во «ВКонтакте». В настоящее время усилена работа по ремонту региональных трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Сейчас на производстве литого асфальтобетона работает шесть заводом. Дефектов после весны не мало и сделать все одномоментно не получается, поэтому основные усилия мы направляем на трассы с большим трафиком движения "Ижевск — Воткинск", "Ижевск — Ува", Каменное, Можгинский тракт и въезды в город»,— рассказал господин Бречалов.

В Ижевске дорожные службы отремонтировали 8 тыс. кв. м дорожного полотна. На особом контроле находятся Южная набережная, Славянское шоссе, Копровый проезд. Однако, по словам главы региона, много замечаний от ижевчан поступает на состояние улицы Коммунаров, а в Сарапуле — на улицы Азина, Молодежная, Раскольникова. Работы по ним ведутся.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК