Директора казанского ипподрома арестовали по делу о мошенничестве

Советский райсуд Казани отправил под арест директора городского ипподрома Марата Гильфанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Татар-информ».

Напомним, мужчину обвиняют в мошенничестве почти на 9 млн руб. Следствие считает, что он замешан в аферах с субсидиями, которые были выделены на поддержку племенного животноводства. Следствие установило, что были составлены фиктивные договоры о покупке лошадей. Документы отправили в главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве жля получения субсидий.

Вину мужчина не признает. Он был отправлен в СИЗО на два месяца.

"Ъ-Казань"