Суд завершил ознакомление с доказательствами вины по делу Лилии Чанышевой

Гособвинение завершило предоставление доказательств вины экс-координатора штаба Алексея Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов), сообщили в пресс-службе Кировского райсуда Уфы. Было исследовано 113 томов уголовного дела и допрошено 20 свидетелей.

«Были оглашены тома уголовного дела в том объеме, в котором посчитал нужным гособвинитель»,— сообщил «Ъ-Уфа» адвокат госпожи Чанышевой Сергей Макаренко.

Он добавил, что с 11 апреля будут исследованы материалы дела, которые представит сторона защиты.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова

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