Все районы Ярославской области примут участие в отборе по благоустройству общественных пространств

Все районы Ярославской области примут участие в онлайн-голосовании по выбору общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом в ходе рабочей поездки в Ярославский район заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Онлайн-голосование в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Онлайн-голосование в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ярославском правительстве проинформировали, что проголосовать можно через портал госуслуг. Голосование стартует 15 апреля, а завершится 31 мая. Жители всех муниципальных образований смогут выбрать лучшую общественную территорию, которая будет благоустроена в 2024 году.

«В прошлом году в программе «Формирование комфортной городской среды» участвовали только семь муниципальных образований нашего региона. В этом году каждый муниципалитет предоставит местным жителям на выбор несколько объектов или несколько вариантов благоустройства общественного пространства. Это может быть парк, улица, сквер, спортивная или детская площадка. На территориях, которые получат большинство голосов, и будет проходить благоустройство в следующем году. Важно, чтобы эти объекты были не просто сделаны, а сделаны для людей и стали яркими точками притяжения в своих районах»,— заявил Михаил Евраев.

Ярославский губернатор призвал жителей поселка Щедрино принять участие в голосовании и поддержать важный для поселка проект — благоустройство территории вокруг озера, рядом с которым расположены жилой квартал, уже есть спортплощадка и библиотека.

«Это место является точкой притяжения, особенно в летний купальный сезон. Здесь может появиться красивая, благоустроенная территория с дорожками, парком, скамейками. Все зависит от жителей. Атмосфера будет, конечно, совсем другая. В Щедрине проживают около 4 тысяч человек, поэтому надо обязательно благоустроить детские и спортивные площадки, отремонтировать дорогу. Динамика по благоустройству хорошая. Я уверен, что в ближайшие год-два поселок преобразится»,— считает Михаил Евраев.

Глава региона поддержал инициативу жителей поселка о местном краеведческом музее, спортивной площадке с трибунами и собственного спортклуба. В Щедрино по губернаторскому проекту «Решаем вместе» отремонтировали библиотеку, в 2023 году здесь продолжится и благоустройство дворовых территорий по инициированному Михаилом Евраевым проекту «Наши дворы».

Местным властям глава региона предложил привести в порядок территорию вокруг амбулатории в Щедрино, а также сделать подсветку храма Иоакима и Анны в соседнем селе Лучинское.

Андрей Иванов