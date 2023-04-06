В Челябинске квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 13%

В марте средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Челябинска составила 3,86 млн руб. Это на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За январь-март этого года рост цен составил 9,1%, сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска за год увеличилась на 20% и достигла 68,7 тыс. руб. За первый квартал этого года динамика составила 7,6%.

Среди городов РФ в среднем квартиры сильнее всего подорожали в Кирове (+25,3%), Махачкале (+21,5%), Новокузнецке (+19,1%), Архангельске (+14,8%), Тольятти (+14,3%) и Волгограде (+13,6%). Удешевление затронуло Санкт-Петербург (–14,1%), Калининград (–12,1%), Сочи (–10,6%), Севастополь (–8,9%), Краснодар и Москву (–6,7%).