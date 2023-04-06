На разработку проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Уфы выделят до 27 млн рублей

Управление по обеспечению жизнедеятельности Уфы ищет подрядчика для разработки проекта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 27,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 25 апреля. Выполнить работы необходимо до 1 декабря.

Как следует из аукционной документации, подрядчик должен предусмотреть важнейшие целевые показатели программы, сроки и этапы ее реализации, объемы и источники финансирования, ожидаемые результаты. Кроме того, в его обязанности входит анализ состояния систем ресурсоснабжения, качество поставляемого коммунального ресурса, тарифы, технические и технологические проблемы в коммунальных системах, динамика численности населения и так далее.

Венера Хисамова

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