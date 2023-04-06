В Самаре здание галереи «Виктория» закроют на реконструкцию

Масштабная реконструкция в здании самарской галереи «Виктория» на ул. Некрасовская, 2, начнется весной текущего года. Она закроется 1 мая. Предполагается, что обновленная «Виктория» сменит формат и из галереи превратится в Центр современного искусства. Об этом сообщают представители арт-площадки.

«До 16 апреля в "Виктории" работает выставка "Из-за тебя я здесь". До 9 апреля в Victoria Underground открыта выставка "ча-ща"»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Реконструкция здания продлится больше года. В этот период арт-площадка продолжит работу на других выставочных пространствах.

Планируются лекции, кинопоказы, творческие курсы и занятия школ, а также выставки.

Также летом текущего года кураторы «Виктории» проведут Третью квартирную триеннале и фестиваль «Назад в город». Представители «Виктории» также будут участвовать в фестивале паблик-арта «Архстояние».

Галерея «Виктория» работает с 2005 года. Ее основал председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

«Виктория» является одной из главных арт-площадок Самары. Галерея названа в честь дочери Леонида Михельсона.

Георгий Портнов