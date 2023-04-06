Пляжи в Туапсинском районе откроют 1 мая

Пляжные территории в Туапсинском районе начнут принимать гостей с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

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В настоящее время на курортах района идет подготовка к курортному сезону. Летом там будут работать 70 пляжей, из которых 11 территорий предназначены для общего пользования, 22 детских пляжа и еще 37 ведомственных.

Мониторинг ситуации на территории пляжей района проводят в еженедельном режиме. Специалисты оценивают санитарное состояние и обеспечение безопасности.

Анастасия Донскова

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