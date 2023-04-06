Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пляжи в Туапсинском районе откроют 1 мая

Пляжные территории в Туапсинском районе начнут принимать гостей с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

В настоящее время на курортах района идет подготовка к курортному сезону. Летом там будут работать 70 пляжей, из которых 11 территорий предназначены для общего пользования, 22 детских пляжа и еще 37 ведомственных.

Мониторинг ситуации на территории пляжей района проводят в еженедельном режиме. Специалисты оценивают санитарное состояние и обеспечение безопасности.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...