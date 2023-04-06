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Жительница Волгограда отсудила у больницы полмиллиона за погибшего отца

Дзержинский районный суд Волгограда взыскал с 25-й больницы скорой помощи моральную компенсацию за ненадлежащее оказание медпомощи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Истица обратилась в суд с требованием компенсации в связи с кончиной ее отца в ГУЗ «ГКБСМБ № 25». Мужчина попал в медучреждение 27 октября с инсультом. В неврологии мест не было, и его положили в ревматологическое отделение: «Со слов истца, несмотря на неоднократные просьбы разрешить остаться с отцом для оказания ему надлежащего ухода, ей было отказано».

28 октября горожанке сообщили, что ее отец ночью упал с кровати и ударился головой. Ему поставили перелом основания черепа. 7 ноября волгоградец скончался.

«Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска. Настаивал, что травма была получена пациентом в результате несчастного случая, со стороны больницы были приняты все меры для спасения его жизни», — говорится в релизе.

Суд установил, что смерть отца истца наступила в результате закрытой тупой травмы головы. Проверка комитета здравоохранения Волгоградкой области выявила нарушения при оказании медицинской помощи. Так, суд установил, что смерть В. К. наступила в результате нарушений, допущенных сотрудниками больницы: лечение в блоке интенсивной терапии начали слишком поздно; не была в должной мере обеспечена безопасность пациента; отсутствовало должное внимание со стороны медперсонала.

В пользу истицы Дзержинский районный суд Волгограда взыскал с 25-й больницы скорой помощи 500 тысяч рублей, а также судебные расходы. Решение обжалованию не подлежит.

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