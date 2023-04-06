«Авито недвижимость»: в Воронеже растет спрос на вторичное жилье

Объем предложения на рынке вторичной недвижимости Воронежа за квартал уменьшился на 1,7%, а спрос вырос на 4,6%, подсчитали аналитики крупной онлайн-платформы для коммерции «Авито недвижимость». При этом по итогам 2022 года объем предложения, напротив, вырос на 21,1%, а спрос сократился на 7,3%. В свою очередь, стоимость квадратного метра стабильно дорожает: за год она выросла на 8,9%, за квартал — на 2,5%.

Такая же тенденция фиксируется и в целом по России: объем предложения на вторичном рынке за прошлый год вырос на 14,5%, стоимость квадратного метра увеличилась на 14,7%, спрос снизился на 3,5%. За квартал объем предложения на вторичном рынке в России снизился на 3,3%, а спрос вырос на 3,4%. Стоимость квадратного метра за квартал также выросла — в среднем по стране на 3%.

О том, почему воронежские застройщики запустили в 2022 году меньше новых объектов, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Домам и стены не помогают».

Мария Старикова