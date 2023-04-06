Прокурор внес представление ростовскому градоначальнику из-за плохой работы транспорта

Прокуратура Ростовской области внесла представление главе администрации Ростова Алексею Логвиненко в связи с неудовлетворительной работой общественного транспорта. Об этом в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Дона Евгения Федяева сообщил заместитель главы ведомства. Парламентарий опубликовал фото документа в своем Telegram-канале.

Прокуратура проверила работу ряда перевозчиков на городских маршрутах. Было выявлено, что ООО «РТК», ООО «ЮТК», ООО «ТрансЭкспорт» и АО «АТП №5» нарушали расписание, на работу выходило меньше единиц транспорта, чем было предусмотрено контрактом. Также в автобусах «РТК», «ТрансЭкспорт» и АО «АТП №5» неисправные системы отопления.

В связи с выявленными нарушениями глава администрации Ростова получил представление об устранении данных проблем 9 января текущего года. Перевозчикам также направлены представления. Всего с начала текущего года Департамент транспорта направил перевозчикам 48 претензий на сумму 1,8 млн руб.

Анастасия Назарова