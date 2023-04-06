В Альметьевске мужчину оштрафовали за порчу уголовного дела

В Альметьевске 39-летнего мужчину оштрафовали за то, что он испортил лист своего уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По данным ведомства, в феврале прошлого года против мужчины и его приятеля возбудили уголовное дело по факту хищений и умышленном уничтожении чужого имущества, и в ходе ознакомления с материалами в суде он закрасил шариковой ручкой один из листов уголовного дела.

В итоге мужчину признали виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Сумма штрафа составила 100 тыс. руб. Вину он признал.

"Ъ-Казань"