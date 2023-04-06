Жителя Удмуртии будут судить за получение займов по чужому паспорту

В Удмуртии перед судом предстанет 27-летний житель Игринского района, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, его жертвой стала незнакомая женщина.

Так, по версии следствия, мужчина направлял через сайт микрофинансовой компании заявления от имени незнакомой женщины, паспорт которой был у него, чтобы получить потребительский займ на 75 тыс. руб. После получения средств на свой банковский счет он потратил их на личные нужды. При этом погасить кредит он не пытался.

В ходе предварительного расследования ущерб он возместил в полном объеме. Уголовное дело, за которое мужчине грозит до двух лет лишения свободы, направлено в суд.