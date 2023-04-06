В Анапе на главу «ТСК АртСтрой» завели дело за кражу 35 млн рублей при ремонте школы

На руководителя и номинального директора ООО «ТСК АртСтрой» завели уголовное дело. Их подозревают в хищении более 35 млн руб. при реконструкции школы по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

18 ноября 2021 года мэрия Анапы заключила с гендиректором ООО «ТСК АртСтрой» контракт на реконструкцию школы № 12 в станице Анапская с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. Цена контракта с учетом дополнительного соглашения составила более 320 млн руб.

Руководитель компании сделал другого человека фактически номинальным директором стройки с правом подписи официальных документов. В итоге с 27 сентября по 27 декабря 2022 года они внесли в акты заведомо ложные сведения об объемах выполненных строительно-монтажных работ и примененных материалов, не соответствующих проектно-сметной документации. Работы были приняты и оплачены заказчиком.

Эксперт АНО «Центр судебных строительно-технических экспертиз и оценки зданий и сооружений» выявил, что разница между стоимостью фактически выполненных работ и затраченных материалах и стоимостью, отраженной в актах о приемке, составляет более 35 млн руб.

Следственные органы завели на руководителя и номинального директора уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты расследования контролирует прокуратура. Сейчас объект полностью реконструирован и введен в эксплуатацию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТСК АртСтрой» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Владельцем и руководителем является Наталья Сластина. В 2022 году выручка компании составила 650,7 млн руб., чистая прибыль - 23,1 млн руб.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram