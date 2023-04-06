Компании из Удмуртии примут участие в бизнес-миссии в Узбекистане

Компании из Удмуртии отправятся на бизнес-миссию в Узбекистан, которая продлится с 24 по 26 апреля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, ряд предприятий также примет участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Так, по словам первого заместителя председателя правительства региона Константина Сунцова, бизнес-миссии в Узбекистан всегда были результативными, поэтому год начинает с визита в эту страну. В частности, в бизнес-миссии примут участие восемь компаний. В их числе бюро информационных технологий «Мастер», которые разрабатывает программные решения в области диспетчеризации и транспорта, а также предприятие «Алюмпорт» по производству и переработке алюминиевого профиля и деталей.

Кроме того, в выставке примут участие еще восемь представителей крупного, а также малого и среднего бизнеса. В том числе «Сарапульский электрогенераторный завод» с электрооборудованием для промышленности и авиации, «Ижнефтемаш» с нефтегазопромысловым оборудованием, «Буммаш» — металлургическая продукция и продукция тяжелого машиностроения, «Нефть» — емкостное и резервуарное оборудование для всех видов промышленности, «ИЗТТ» — тепловая техника. Предприятие «СОЮЗ» покажет строительные леса, «Вакууммаш» — приборы и аппараты для измерения или контроля давления, термометров, изделий из черных металлов, а НПО «Имекс» — нефтепромысловое оборудование.