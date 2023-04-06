В Миассе запретили ходить в лес и разводить костры

С 6 апреля на территории Миасского городского округа введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы Дмитрий Проскурин, сообщает Миасский пожарно-спасательный гарнизон.

На время действия особо режима запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора на землях лесного фонда и населенных пунктов, а также на участках, непосредственно примыкающих к лесам и землям сельхозназначения. Также запрещено проводить любые пожароопасные работы на границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

По данным Миасского пожарно-спасательного гарнизона, 3 апреля было ликвидировано крупное возгорание сухой травы в районе улицы Богдана Хмельницкого. Площадь пожара составила 1 га.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 5 апреля особый противопожарный режим введен в Катав-Ивановском районе.