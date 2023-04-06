«МРСК Урала» предложили властям Кунгура заключить новую концессию по электросетям

ОАО «МРСК Урала» направило в администрацию и думу Кунгурского округа предложение о заключении нового концессионного соглашения в части электросетевого имущества муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе филиала «МРСК Урала» — «Пермэнерго», на этот раз энергетики предлагают передать электросетевой комплекс округа им в концессию на 30 лет. В рамках нового соглашения компания готова вложить в развитие электросетей Кунгура 890 млн руб.

«МРСК Урала» обслуживает электросетевую инфраструктуру Кунгура на условиях концессии уже десять лет. За период ранее действовавшего соглашения общий объем затрат «Пермэнерго» на техническое обслуживание и ремонты, выполнение инвестиционных обязательств и концессионные платежи составил более 300 млн руб.

В настоящий момент в концессию «МРСК Урала» переданы также электросети в Чусовском округе и Усолье. Кроме того, 3 апреля компания направила предложение о заключении концессионного соглашения властям Соликамского округа.

Сейчас консолидировать электросетевые активы пытаются краевые власти. Предполагается, что владеть электросетями муниципалитетов будет ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС), созданное региональным министерством ЖКХ, а управлять этим имуществом станет ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), учредителем которого является АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов выступали против передачи электросетей в краевую собственность. В частности, в Соликамске больше месяца идет дискуссия по этому поводу. В начале этой недели представители краевого минЖКХ и КЭС провели встречу с местными парламентариями, после которой сегодня депутатские комиссии Соликамской думы поддержали передачу электросетей муниципалитета в собственность региона.