Volkswagen назвал дату премьеры электрического седана ID.7

Компания Volkswagen назвала дату премьеры первого в линейке марки электрического седана ID.7.

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В основу Volkswagen ID.7 ляжет платформа MEB. Базовым станет заднеприводный заднемоторный вариант, а топовые версии получат два электромотора и полный привод. В линейке появится также спортивный вариант GTX. Заявлено, что максимальный запас хода составит 700 км без подзарядки.

Седан станет первой моделью марки с новым — самым мощным и самым тяговитым — электромотором APP550 в линейке Volkswagen. В оснащение ID.7 войдут адаптивная подвеска и адаптивное рулевое управление, а также ряд другого оборудования.

В распоряжении водителя будет миниатюрная цифровая приборная панель и 15-дюймовый тачскрин мультимедиа, дополненные проекционным экраном. Для электромобиля заявлен интеллектуальный климат-контроль и сиденья Climatronic с электроприводом, обогревом и вентиляцией и новой версией встроенного массажера.

Премьера серийного Volkswagen ID.7 состоится 17 апреля, а в продажу в Европе новый электромобиль появится до конца 2023 года. Позднее новинка выйдет на рынки Китая и Северной Америки.

Максим Вершинин

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