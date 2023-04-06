Volkswagen назвал дату премьеры электрического седана ID.7

Компания Volkswagen назвала дату премьеры первого в линейке марки электрического седана ID.7.
В основу Volkswagen ID.7 ляжет платформа MEB. Базовым станет заднеприводный заднемоторный вариант, а топовые версии получат два электромотора и полный привод. В линейке появится также спортивный вариант GTX. Заявлено, что максимальный запас хода составит 700 км без подзарядки.
Седан станет первой моделью марки с новым — самым мощным и самым тяговитым — электромотором APP550 в линейке Volkswagen. В оснащение ID.7 войдут адаптивная подвеска и адаптивное рулевое управление, а также ряд другого оборудования.
В распоряжении водителя будет миниатюрная цифровая приборная панель и 15-дюймовый тачскрин мультимедиа, дополненные проекционным экраном. Для электромобиля заявлен интеллектуальный климат-контроль и сиденья Climatronic с электроприводом, обогревом и вентиляцией и новой версией встроенного массажера.
Премьера серийного Volkswagen ID.7 состоится 17 апреля, а в продажу в Европе новый электромобиль появится до конца 2023 года. Позднее новинка выйдет на рынки Китая и Северной Америки.
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