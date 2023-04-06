В Ижевске среди автомобилей с наибольшим пробегом оказались бренды Lada, Skoda и Honda

По итогам первого квартала 2023 года в Удмуртии в возрастной группе от года до трех лет наиболее высокий пробег зафиксировали у автомобилей LADA. Средний показатель составил 37 535 км, сообщает пресс-служба Автотеки. На второй строчке оказался бренд Kia — 36 901 км, на третьей — Hyundai (31 716 км).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самый высокий средний пробег среди автомобилей в возрасте от четырех до семи лет оказался у Skoda — 123 778 км. На второй строчке разместился Nissan со средним пробегом 118 378 км, а замыкает топ Volkswagen (109 997 км).

Рейтинг брендов автомобилей старше восьми лет возглавляет Honda, средний пробег которых составил 215 134 км. Вторую позицию занял бренд Subaru со средним пробегом в 213 267 км, третью — Toyota (210 637 км).

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