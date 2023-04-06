Honda стала самым выносливым автомобилем на Кубани в начале 2023 года

В Краснодарском крае у бренда Honda отмечен максимальный средний пробег среди авто в возрасте от восьми лет. Показатель составил 240 878 км. Такие данные приводит сервис онлайн-проверки «Автотека» (проект «Авито») за I квартал 2023 года.

Второе место в возрастной группе от восьми лет занимает бренд Mitsubishi со средним пробегом 231 200 км. На третьей строчке расположился бренд Dodge с показателем 223 813 км.

Среди автомобильных брендов в возрасте от четырех до семи лет самый высокий средний пробег эксперты «Автотеки» отметили у автомобилей марки Skoda, показатель составил 156 277 км. На второй позиции — Datsun со средним пробегом 138 902 км. Замыкает тройку в этой возрастной категории на Кубани — Hyundai со средним пробегом 119 097 км.

В возрастной группе от одного года до трех лет в Краснодарском крае наиболее высокий средний пробег отмечен у автомобилей бренда Volkswagen. Показатель составил 47 683 км. На второй строчке по итогам I квартала 2023 года — Renault со средним пробегом 47 481 км. Замыкает эту тройку в данной категории — марка ВАЗ (LADA) со средним пробегом 45 404 км.

В рамках исследования эксперты изучали статистику по автомашинам с пробегом от одного года до трех лет, от четырех до семи лет и старше восьми лет, по которым пользователи «Автотеки» запрашивали отчеты в I квартале 2023 года. Данные для расчета среднего пробега брендов каждой возрастной группы были взяты из собственной базы данных «Автотеки».

Андрей Пугачев