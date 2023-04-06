В Перми появится учебный центр для подготовки специалистов-авиастроителей

Госкорпорация «Ростех» откроет в Перми производственно-учебный центр (ПУЦ), который сможет ежегодно готовить 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих. Это предусматривает соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, подписанное сегодня губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха» Анатолием Сердюковым. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам Дмитрия Махонина, промышленные предприятия Прикамья решают важнейшие задачи федерального значения. «Они активно развиваются: в ближайшие годы при поддержке Федерации собственники планируют инвестировать в техническое перевооружение оборонно-промышленных предприятий около 250 млрд руб. Поэтому потребность предприятий в кадрах продолжает расти, а по некоторым направлениям в ближайшие годы спрос на специалистов увеличится в два-три раза. Мы осознаем важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса. В сотрудничестве с ними наши учебные заведения создают образовательные программы непосредственно под задачи производств. В обучении специалистов мы придерживаемся практико-ориентированного, дуального подхода, реализуем федеральный проект “Профессионалитет”, совместно с компаниями постоянно работаем над улучшением материально-технической базы для обучения — это лишь часть того, что мы делаем. Уверен, что создание производственно-учебного центра “Ростеха” станет еще одним важным шагом к достижению нашей общей цели»,— подчеркнул губернатор.

Производственно-учебный центр будет оснащен технологическим оборудованием, аналогичным тому, которое используют в серийном производстве на предприятиях «Ростеха». Ученики в ходе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции. 30% учебного времени студенты будут находиться в классах, 70% — в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.

«Программа развития авиатранспортной отрасли ставит перед нами большой объем задач. До 2030 года предприятия “Ростеха” должны поставить стране более 500 самолетов, не менее 750 вертолетов, почти 5 тыс. авиационных двигателей. С ростом объемов производства растет потребность в рабочих и инженерных кадрах. Отмечу, что авиастроение — одна из самых высокотехнологичных отраслей, а это диктует очень высокие требования к подготовке новых специалистов. По сути, нам нужны не просто рабочие, а мультиспециалисты, обладающие навыками работы не менее чем по пяти профессиям и максимально готовые после окончания учебы к решению реальных производственных задач. Здесь, в Перми, мы планируем готовить 2 тыс. таких специалистов ежегодно. Аналогичные проекты уже реализуются в Уфе, Москве, готовится проект в Казани»,— прокомментировал индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков.

В Пермском крае расположены девять предприятий «Ростеха», на которых трудятся свыше 30 тыс. человек. Почти 20 тыс. из них — представители производственных рабочих профессий. В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее чем на 50%. Самые востребованные рабочие профессии сегодня — это токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с ЧПУ, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ.