Жителя Темрюка отправят в психлечебницу из-за экстремистских комментариев в социальных сетях

Темрюкский районный суд приговорил к двум годам условно Александра Каталевсого за комментарии, разжигающие межнациональную рознь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно приговору суда, подсудимый в социальной сети с аккаунта, который был зарегистрирован на его же имя, размещал комментарии, призывающие к совершению враждебных (насильственных) действий по отношению к группам лиц, объединенных по признакам расы, языка, национальности и происхождения.

В ходе судебного заседания Каталевский отказался от дачи показаний. Подсудимый заявил, что данные высказывания он допускал в качестве осуждения противоправных действий отдельных граждан.

Помимо условного срока суд запретил Каталевскому на два года администрировать паблики и сайты в интернете. Кроме того, Каталевскому назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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