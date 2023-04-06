Директора племконзавода «Казанский» заподозрили в мошенничестве на 9 млн рублей

В Татарстане 40-летнего директора плекоманзавода «Казанский» заподозрили в мошенничестве на 8,9 млн руб. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Следствие считает, что с 2018 по 2020 годы мужчина вместе с неизвестными предоставлял фиктивные финансово-хозяйственные документы в главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхоза Татарстана для получения субсидий на поддержку

племенного животноводства по госпрограмме. В итоге им удалось похитить 8,9 млн руб. Деньги они присвоили, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Вину мужчина не признал. Сейчас он находится под стражей.

"Ъ-Казань"