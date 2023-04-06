В аэропорту Сочи установили мировой рекорд, сдвинув вручную самолет

В аэропорту Сочи петербургский спортсмен-экстремал Денис Вовк поставил новый мировой рекорд в весовой категории до 90 кг и абсолютный рекорд России, сдвинув с места самолет весом 32,1 тонны. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Атлет сдвинул самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Россия». Он сметил самолет на 10 м всего за 42 секунды.

«Для рекорда использовалась техника "арм-овер-арм", перетягивая канат, упершись ногами в специальную опору. Она считается самой сложной в дисциплине, поскольку вся нагрузка приходится на руки спортсмена»,— отметили в аэропорту.

Абсолютный рекорд России был зарегистрирован президентом Федерации силового экстрима Василием Грищенко. Для РФ этот рекорд является историческим событием, поскольку в истории отечественного спорта это первая попытка отбуксировать самолет. При этом во всем мире такие попытки предпринимали только атлеты в весовой категории более 150 кг.

32-летний Денис Вовк является одним из сильнейших людей в России. Ранее он уже устанавливал мировой рекорд в направлении «трек-пул», передвинув за 52 секунды Airbus A-319 «Спортолет» весом 40,57 тонн на 4,3 м. Кроме того, вместе с атлетом Артемом Тарасовым с помощью техники «арм-овер-арм» он сдвинул воздушное судно на 1,9 м за 45 секунд.

Татьяна Ручкина

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