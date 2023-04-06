В Алтайском крае создадут реестр бывших заключенных

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству создать специализированную систему, в которую будут внесены данные жителей региона, отбывших наказание в колониях.

Разработкой системы займутся региональные министерство социальной защиты и министерство цифрового развития и связи. Ресурс будет включать сведения о месте проживания бывших заключенных и трудоустройстве. «Цель – предоставление комплекса мер по социальной адаптации и реабилитации, в частности в оказании медицинских, психологических, правовых услуг, помощи в трудоустройстве и т. д.», - говорится в сообщении правительства региона. Первоначальные сведения будет подавать УФСИН.

В январе 2023 году Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который вводит в России институт пробации — комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Законом закрепляются исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробации.

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Лолита Белова