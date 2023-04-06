«Нижегородцам важна история парка»

Реконструкция Парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде будет разбита на очереди, благоустройство может начаться в 2024 году. О работе с горожанами рассказала руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина в подкасте проектного офиса стратегии развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

— Мы долго подбирались к этому проекту. Это один из самых интересных парков, своеобразный мем города и его символ даже в том состоянии, в котором он сейчас находится. Сейчас прошла первая волна обсуждений и анкетирования. Мы постарались выявить мнения жителей о том, чем живет парк, чем он является для жителей, что в нем необходимо изменить.

Неожиданно поняли: нижегородцам важно, чтобы в парке была больше отражена его история, связанная с проведением на его территории Всероссийской промышленно-художественной выставки в 1896 году. Мы ожидали, что эта часть истории парка будет мало волновать жителей. Кроме того, есть запрос на создание межнационального общественного центра и появление в парке более качественных современных сервисов.

После 800-летия Нижнего Новгорода жители поняли, как на самом деле должны выглядеть городские пространства.

Сейчас на основе полученной информации будет сформирована первая концепция реконструкции парка, с которой мы выйдем на вторую волну обсуждений. Архитекторы и дизайнеры покажут решения, в которые они предлагают упаковать высказанные жителями требования.

Так как этот проект не погружен в национальные проекты и федеральные программы, у нас нет жестких сроков в год, за который мы должны все спроектировать и построить. С губернатором и мэром мы договорились, что необходимо сначала понять, сколько это будет стоить, и уже после этого искать источники финансирования, возможно – делить проект на очереди. Но сначала необходимо определить, к чему мы движемся. Парк имени 1 Мая может стать объектом городского или областного значения.