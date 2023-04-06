Депутаты Курганской облдумы намерены включить наказы избирателей в план работы на год

Депутаты Курганской областной думы будут готовить планы работы на год, в которых будут учтены наказы избирателей. Об этом по итогам встречи с парламентариями сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

«У нас был принят простой и понятный порядок работы с избирателями — делать годовой план работы, в котором ключевое место занимают вопросы реализации наказов избирателей. В том числе в части поддержки работы социальной сферы, благотворительности, активного участия в поддержке мобилизованных и их семей», — отметил Вадим Шумков.

Губернатор добавил, что не исполняющие просьбы избирателей депутаты не получат поддержки на предстоящих выборах. «Те, кто работой по исполнению обращений и наказов избирателей не занимался, поддержки на будущих выборах не получат. Вне зависимости от будущих посулов и бывших заслуг», — заявил Вадим Шумков.