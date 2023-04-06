В промпарке «Армавир» планируют разместить производства 10 резидентов

10 предприятий готовы разместить производства на площадке промпарка «Армавир». Восемь из них уже заключили договоры с управляющей компанией. Только по этим проектам объем частных инвестиций в ближайшие 10 лет составит 70 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Средства на строительство инженерной инфраструктуры мы уже заложили в бюджете и ожидаем серьезный налоговый эффект. Общий объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней за десять лет составит более 20 миллиардов рублей, а запуск предприятий обеспечит региону свыше 1000 новых рабочих мест»,— отметил замгубернатора Кубани Александр Руппель.

На базе имущественного комплекса Армавирского машиностроительного завода (АМЗ) работает завод стальных конструкций «Кубань». Он уже произвел опытные образцы крытого вагона. В этом году планируют запустить их серийное производство, а в следующем — расширить линейку выпускаемой продукции. За следующие два года на площадке АМЗ планируют произвести более 1,6 тыс. вагонов-платформ и более 3,1 тыс. тележек грузовых вагонов. Также здесь планируют возобновить выпуск металлоконструкций пролетных строений для железных дорог, автодорог, пешеходных переходов и контейнеров для перевозки грузов по морю.

Собственник Армавирского электротехнического завода Лев Сааков отметил, что за прошлый год предприятие увеличило на 35% объем отгруженной продукции. Завод специализируется на создании двигателей, трансформаторов тока, вентиляторов, применяемых на объектах оборонного комплекса и для подземного электротранспорта. Сейчас прорабатывается вопрос по созданию на базе предприятия промышленного инновационного технопарка.

Татьяна Ручкина

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