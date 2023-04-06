В Башкирии запустили экспериментальный режим для дронов-беспилотников

Правительство России подписало постановление об установлении на три года в Башкирии экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ
Беспилотники смогут перевозить грузы, в том числе в удаленные и труднодоступные районы, проводить аэрофотосъемки, обрабатывать агрокультуры от вредителей, бороться с пожарами и незаконной вырубкой.
По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, решаемая в рамках экспериментального режима приоритетная задача — снятие ограничений эксплуатации беспилотных авиационных систем массой более 30 кг. «Это позволит снизить затраты и повысить урожайность сельскохозяйственных культур, повысить эффективность охраны и воспроизводства лесов, сократить логистические издержки доставки грузов, улучшить экологию и снизить транспортную нагрузку», — заявил господин Назаров.