«Maybach найдет своих частных клиентов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках гибридного автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maybach Фото: Maybach

Компания Mercedes-Benz представила обновленный внедорожник Maybach GLS, который уже осенью появится в продаже в США, где модель производят, а после и по всему остальному миру. У автомобиля новые фары, несколько иная решетка радиатора. В салоне появился обновленный руль и новые материалы отделки. А еще флагманский Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic теперь гибрид: в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач интегрирован 48-вольтовый генератор мощностью 20 л. с. Силовая установка осталась прежней — четырехлитровый V8, обладающий 557 л. с. Привод только полный.

Я хорошо помню российскую презентацию предыдущего внедорожного Maybach, которая состоялась меньше двух лет назад в рамках Петербургского международного экономического форума. Черная с обилием хрома машина на огромных колесах с тонкими спицами красовалась в фойе выставки, и к ней постоянно стояла очередь из представителей прессы и блогеров, чтобы снять видеообзор. Большие надежды, связанные с перспективами модели на нашем рынке, описывал мне в интервью глава представительства Mercedes-Benz в России Хольгер Зуффель. А директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев сказал, что «"Мерседес" помогает нам обеспечить такой уровень сервиса, помогает нам создать репутацию форума, держать марку и делать счастливыми наших гостей».

Я ни минуты не сомневаюсь, что новый внедорожник Maybach окольными путями найдет в России своих частных клиентов. Но вот с корпоративными будет сложнее. Символично, что в день, когда был представлен новый Maybach GLS, стало известно, какие именно автомобили станут VIP-транспортом участников и гостей ПМЭФ в июне нынешнего года. Этими машинами станут внедорожники VX от китайской марки Exeed. В отличие от Mercedes-Benz, покинувшего наш рынок, за первый квартал нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого Exeed увеличил продажи в России на 117%.