Творческие коллективы профкома Нововоронежской АЭС завоевали первые места в международных конкурсах

Фольклорный ансамбль первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС «Хутор Духовской» завоевал Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Наследие времен», а Местная общественная организация «Спортивная Федерация акробатического рок-н-ролла и брейкинга города Нововоронеж» (МОО «ФАРТ»), также поддерживаемая профкомом, заняла первые места в Международном фестивале хореографического искусства и в отраслевом юбилейном фестивале детского и юношеского творчества.

Средняя группа МОО ФАРТ на Международном фестивале в Сочи

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В конце марта в г. Москве проходил ряд конкурсов-фестивалей для творческих коллективов. «Хутор Духовской» принял участие в категории вокального творчества в номинации «Фольклорное пение», подав заявку на два конкурса – «Наследие времен» и «Единство России». В последнем ансамбль также занял высокую строчку в аналогичной номинации, получив диплом Лауреата I степени. Фестивали собрали около 2000 участников.

Фольклорный ансамбль на Международном фестивале в Москве

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«Мы всецело поддерживаем наши творческие коллективы, даем им простор и возможности для развития. Как итог – наблюдаем их победы в многочисленных, в том числе международных, конкурсах. Такие профессиональные достижения – результат долгой и плодотворной работы самих участников. А профсоюз – всегда рядом, чтобы каждому человеку дать возможность реализовать свои таланты и устремления», – прокомментировал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Младшая группа МОО ФАРТ на Международном фестивале в Сочи

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Средняя и младшая группы МОО «ФАРТ» стали Лауреатами I степени в номинации «Свободная танцевальная категория» на VIII Международном фестивале хореографического искусства «Большие танцы», который проходил в г. Сочи и собрал около 1000 человек.

Старшая группа МОО ФАРТ на отраслевом конкурсе в Коврове

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Старшая группа МОО «ФАРТ» в это время приняла участие в XXV отраслевом фестивале детского и юношеского творчества, посвященном 75-летию Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, в г. Коврове, где была награждена дипломом Лауреата I степени в номинации «Современная хореография». На фестиваль приехали 120 участников разного возраста из шести городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

«Частью планомерной работы по всестороннему развитию работников Нововоронежской АЭС и их детей, а также маленьких жителей города является развитие их творческого потенциала. Руководство атомной станции старается создать для этого подходящие и комфортные условия», – сказал заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.