Калибровочная лаборатория «Камского кабеля» подтвердила компетентность

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На «Камском кабеле» успешно прошел внешний аудит калибровочной лаборатории отдела главного метролога. Специалисты лаборатории осуществляют контроль измерительной техники, а также проверяют соответствие средств измерений государственным и международным требованиям.

Инспекционный контроль был проведен специалистом ФБС «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае». В ходе аудита проверена документация отдела главного метролога, исправность средств измерений и калибровки, квалификация персонала, соответствие лаборатории заявленным критериям. Так, за полтора года на предприятии было откалибровано 2100 единиц средств измерений.

Кабели и провода «Камского кабеля» применяются на ключевых объектах страны, обеспечивают электропитание важнейших стратегических объектов, гарантируют их бесперебойное функционирование. Производитель понимает всю полноту своей ответственности. Чтобы быть уверенными в надежности продукции, на «Камском кабеле» действует многоуровневая система контроля качества: ведется входной контроль материалов, операционный контроль в процессе производства, проходят приемосдаточные и периодические испытания готовой продукции в собственной аккредитованной центральной заводской лаборатории, а также в сторонних лабораториях.

Благодаря слаженной работе отдела главного метролога, системе менеджмента качества и центральной заводской лаборатории сырье, материалы и готовая продукция «Камского кабеля» тщательно контролируются, испытываются и совершенствуются, чтобы гарантировать соответствие кабелей и проводов государственным и международным стандартам.

ООО "Камский кабель"