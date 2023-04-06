Безработица на Кубани снизилась до минимальных показателей более чем за 20 лет

В Краснодарском крае отмечен самый низкий уровень общей безработицы с 2000 года, сообщает пресс-служба администрации региона. В среднем по России этот показатель составляет 3,6% от количества трудоспособного населения, в Южном федеральном округе – 3,4%, на Кубани безработными являются 2,6% трудоспособных жителей.

По данным краевой администрации, в 2022 году за поиском работы в центры занятости обратились более 115,6 тыс. человек. При этом на рынке труда Кубани насчитывается более 69 тыс. вакансий. В Краснодарском крае востребованы бухгалтеры, менеджеры по продажам, веб-дизайнеры, программисты, а также социальные работники, педагоги, психологи.

Анна Перова, Краснодар