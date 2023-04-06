За год чистая прибыль новороссийского «ДелоПортс» сократилась в три раза

Чистая прибыль холдинга «ДелоПортс» (входит в ГК «Дело») сократилась в 2022 году в 2,7 раза, до 3,4 млрд руб., следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: deloports.ru Фото: deloports.ru

Выручка компании составила 51,2 млн против 30,1 млн руб. годом ранее. Доходы от участия в других организациях по итогам 2022 года снизились до 4 млрд руб. (9,9 млрд руб. в 2021 году).

В компании «ДелоПортс» воздержались от комментариев по данному поводу.

«ДелоПортс» — российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний «Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал «КСК» и сервисная компания «Дело». Бенефициаром является Сергей Шишкарев.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram