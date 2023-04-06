СУ СКР расследует обстоятельства ножевого ранения школьника в Березовском районе

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовные дела по поводу ножевого ранения ученика школы в Березовском районе. По данным следствия, сегодня один из учеников 7-го класса принес в школу нож и нанес ранения другому ученику. Пострадавший госпитализирован, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), будет проверена работа охраны школы и дана оценка действиям должностных лиц, допустивших факт перемещения школьника с ножом по территории учебного заведения.

В краевом минздраве сообщили, что пострадавший ученик был оперативно доставлен в кунгурскую больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь. На место происшествия прибыли начальник управления общего и дополнительного образования Лариса Калинчикова и психолог краевого психологического центра. Они будут участвовать в организации выяснения причин случившегося, а также координировать работу по оказанию психологической помощи пострадавшему и его одноклассникам. В минобре подчеркивают, что ведомством будет проведен комплексный анализ причин инцидента.