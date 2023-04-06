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Росприроднадзор займется незаконной свалкой отходов в Самаре

Выявлена несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов в Самаре. Она обнаружена в Советском районе города на площади свыше 1 тыс. кв. м. Информацию опубликовало областное отделение Общероссийского народного фронта.

Свалка находится на ул. Ветлянской на участке между ул. 22 Партсъезда и Кабельной. Указанная территория предназначена для овощехранилищ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проезд по дороге для легковых автомобилей невозможен, и этим пользуются водители большегрузов, утверждают общественники. Грузовики приезжают и сваливают мусор в ночное время.

В связи с этим направлено соответствующее обращение в Управление Росприроднадзора. Также представители ОНФ предложили главе Самары Елене Лапушкиной ограничить проезд на участке.

Ранее в столице соседнего с Самарской областью Оренбуржья чиновник стал фигурантом уголовного дела о захоронении опасных химических веществ и отходов на якобы непредназначенном для этого участке города вблизи жилого массива. Это привело к загрязнению окружающей среды.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновник закопал опасные отходы».

Георгий Портнов

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