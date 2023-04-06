Чистая прибыль БЭСК по итогам 2022 года выросла на 44%

По итогам 2022 года выручка АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК, входит в АФК «Система») выросла по сравнению с 2021 годом на 11,7%, до 23,2 млрд руб., следует из сообщения компании.

Увеличение показателя в БЭСК объясняют ростом потребления электроэнергии и увеличением единых (котловых) тарифов на ее передачу.

Показатель OIBDA за 2022 год увеличился на 16,5%, до 6,34 млрд руб., а рентабельность по OIBDA3 составила 27,4% (рост на 1,2 п.п.). Чистая прибыль компании выросла на 44%, достигнув 2,9 млрд руб.

«Башкирская электросетевая компания» создана в ноябре 2012 года в результате реорганизации ОАО «Башкирэнерго». В группу БЭСК входят электросетевые активы на территории Башкирии: магистральные электрические сети (ООО «Башкирская сетевая компания») и распределительные (ООО «Башкирэнерго»), а также предприятие ООО «БЭСК инжиниринг».

Олег Вахитов

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